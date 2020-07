AZ opent 'eredivisie comeback' tegen Utrecht, Ajax treft RKC

ALKMAAR - Vanaf augustus mogen de eredivisie- en eerste divisie clubs weer tegen elkaar gaan oefenen tijdens de zogenoemde 'eredivisie comeback'. Op zaterdag 1 augustus mag AZ direct al aantreden in een uitwedstrijd bij FC Utrecht, terwijl Ajax het op zaterdag 8 augustus in Amsterdam opneemt tegen RKC Waalwijk.

De hele maand augustus staan er oefenwedstrijden tussen de clubs uit het betaald voetbal op het programma. Iedere wedstrijd wordt uitgezonden op FOX Sports. Naast AZ en Ajax komen ook Telstar en FC Volendam in actie. Telstar opent de oefencampagne op zondag 2 agustus uit bij Go Ahead Eagles en de Volendammers spelen op zondag 9 auggustus uit bij de Graafschap.

Op woensdag 12 augustus is het de beurt aan Jong Ajax, dat dan tegen het beloftenteam van Jong FC Utrecht speelt. Het eerste elftal van Ajax komt op donderdag 13 augustus opnieuw in actie, maar de tegenstander voor die wedstrijd is tot op heden nog niet bekend. Bekijk het volledige speelschema van de 'eredivisie comeback' hieronder.

Zaterdag 1 augustus

17.30 uur: FC Utrecht - AZ

20.00 uur: FC Groningen - Heracles Almelo

Zondag 2 augustus

14.30 uur: Go Ahead Eagles - Telstar

Maandag 3 augustus

20.00 uur: Roda JC - FC Eindhoven

Vrijdag 7 augustus

18.45 uur: FC Emmen - SC Cambuur

Zaterdag 8 augustus

18.45 uur: Ajax - RKC Waalwijk

Zondag 9 augustus

12.15 uur: FC Dordrecht - NAC Breda

14.30 uur: De Graafschap - FC Volendam

16.45 uur: Heracles Almelo - PEC Zwolle

20.00 uur: Feyenoord - Sparta Rotterdam

Maandag 10 augustus

18.45 uur: FC Twente - Fortuna Sittard

Dinsdag 11 augustus

18.45 uur: FC Emmen - FC Groningen

Woensdag 12 augustus

18.45 uur: Jong Ajax - Jong FC Utrecht

Donderdag 13 augustus

18.45 uur: Ajax - (ntb)

Vrijdag 14 augustus

18.45 uur: Willem II - VVV-Venlo

Zaterdag 15 augustus

18.45 uur: PSV - Vitesse

Zondag 16 augustus

16.45 uur: Feyenoord - FC Twente

Dinsdag 18 augustus

18.45 uur: N.E.C. - TOP Oss

Woensdag 19 augustus

18.45 uur: Excelsior - Helmond Sport

Donderdag 20 augustus

18.45 uur: Almere City - FC Den Bosch

21.00 uur: FC Utrecht - SC Heerenveen

Vrijdag 21 augustus

18.45 uur: Willem II - PSV

Zaterdag 22 augustus

20.00 uur: ADO Den Haag - Vitesse

Maandag 24 augustus

18.45 uur: FC Emmen - PEC Zwolle

Woensdag 26 augustus

20.00 uur: Fortuna Sittard - VVV-Venlo

Donderdag 27 augustus

20.00 uur: RKC Waalwijk - Sparta Rotterdam

Vrijdag 28 augustus:

Start Keuken Kampioen Divisie

Zaterdag 12 september

Start Eredivisie