Stoomtreinen door Schalkwijk

HAARLEM - Het is nu bijna niet voor te stellen, maar ooit reden er stoomtreinen door Haarlem Schalkwijk. Daar is nu niets meer van te zien. Of toch wel? Stadsgids Marius Bruijn neemt je mee langs de spoorlijn die ooit van Haarlem door de Haarlemmermeer naar Hoofddorp liep in het vierde deel van de serie "Historische speurtochten door Haarlem".