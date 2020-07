Voorbereiden op een vakantie in eigen land: zo wil Hilversum het leuk maken

HILVERSUM - Het coronavirus zorgt ervoor dat deze zomer anders wordt dan we gewend zijn. Voor veel mensen zal een echte zomervakantie er dit jaar niet in zitten. Hilversum wil er voor zorgen dat er komende zomer genoeg te beleven is voor mensen die thuis moeten blijven. "We laten zien dat Hilversum de perfecte locatie is voor een vakantie in eigen stad en regio", zegt Jeroen Kreijkamp van Hilversum Marketing.

Hilversum merkt dat mensen elkaar na een paar heftige maanden door het coronavirus en alle beperkingen die daardoor waren, elkaar weer willen ontmoeten.

Natuurlijk heeft ook Hilversum te maken met de coronamaatregelen dus een leuk groot evenement en met z'n allen feesten zit er niet in. Hilversum heeft de afgelopen tijd gekeken wat er wél kan. De gemeente Hilversum heeft samen met onder meer Hilversum Marketing een 'taskforce anderhalve meter' opgezet om toch met een leuk zomerprogramma te komen.

Kleinschalige activiteiten

Er staan komende zomer meerdere activiteiten op het programma om het leuker te maken om in Hilversum te blijven. Zo komt er deze zomer een Frans zomerevent op de Gijsbrecht van Amstelstraat, wordt er meer georganiseerd in het Hilversumse centrum en komen er op meerdere plekken extra muziekoptredens. "We zijn blij met alle Hilversumse creatieve makers die allerlei activiteiten en evenementen gaan aanbieden op verschillende locaties in de stad. Hilversum is the place to be deze zomer", zegt Jeroen Kreijkamp van Hilversum Marketing.

Het zomerprogramma moet Hilversum de komende maanden een boost geven. Wethouder Gerard Kuipers: "Niet alleen voor inwoners, want het geeft ook de ondernemers en organisaties de kans om een deel van de misgelopen omzet goed te maken."