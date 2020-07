Verdachte koffer Schiphol geopend: miljoen euro aan vals geld gevonden

SCHIPHOL - De Koninklijke Marechaussee heeft ongeveer een miljoen euro aan vals geld gevonden in de verdachte koffer die gisteravond werd geopend in het kantoorgebouw The Outlook op Schiphol.

Vijf mensen in het gebouw raakten onwel toen de koffer werd geopend. Volgens een woordvoerder van de marechaussee kregen ze last van hun keel en ogen. Uit onderzoek blijkt dat die onwelwordingen veroorzaakt zijn door de stof dimethoaat die ook in de koffer werd aangetroffen. Dimethoaat is een insecticide.

Onderzoek

Een speciaal CBRN-team (chemische, biologische, radiologische en nucleaire dreigingen) van Defensie deed onderzoek. Mogelijk zaten er naast de insecticide nog andere chemische stoffen in de koffer, maar dat is nu nog niet duidelijk.

Het is niet duidelijk wat de koffer in het pand deed en waar de valse bankbiljetten vandaan komen. De marechaussee is een onderzoek gestart.