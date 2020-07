Texelse mannen komen met boek over herkomst van bandnamen

TEXEL - Texelaars Menno Evers en Marlon Bruin maakten vanuit hun passie voor de popmuziek een boek over de herkomst van maar liefst tweeduizend bandnamen. In het boek komen beroemde bands als The Beatles en Radiohead voor, maar ook obscure bands als Toad the Wet Sprocket. "Het was geen werk maar een pure hobby. Maar het is wel een mooi boek geworden", vertelt Evers.

Vriend Aad Knikman uit Weesp was al begonnen met een eerste opzet van het boek met verklaringen van bandnamen en Menno heeft de boel afgemaakt samen met de Texelse vormgever Marlon Bruin. Marlon is nu ook een vriend geworden. "Het lijkt wel of we elkaar al jaren kennen" vertelt Marlon . Muziek is de bindende factor. "Er is niks leukers dan muziek draaien en kletsen over muziek. En dat dat leidt tot zo'n mooi boek is prachtig toch", zegt Evers.

Het boek staat bol van de leuke verhaaltjes over hoe bands aan hun naam gekomen zijn. Bijvoorbeeld die van de Britse band Everything But The Girl. Evers vertelt: "In Hull waar de band vandaan komt, staat een grote meubelzaak van Turner. Boven de ingang hangt een bord met daarop 'Everything but the girl'. Daarmee bedoelen ze dat alles te koop is, behalve de verkoopster. Nou dat vond de band een leuke naam dus."

Over George Baker heeft Menno ook een leuke anekdote. "Hans Bouwens vertelt dat hij in de beginperiode met zijn band op toer was en er in de bus allerlei sexboekjes en detectives rondslingerden. Een van die detectives heette George Baker. Toen dacht Hans, dat is een goeie naam. Maar wij hebben gezocht en gespeurd maar konden geen detective vinden met de naam George Baker. Misschien heeft Hans toentertijd wat namen verwisseld. Wel een goed verhaal."