'Provincie heeft wel de mogelijkheid om hobbyjacht in te perken'

NOORD-HOLLAND - Rosa van der Heide concludeerde in haar scriptie dat de Provincie meer zou kunnen tegen hobbyjacht dan ze zelf aanneemt. "Het is scheef en dat moet aangekaart worden."

Toen de 21-jarige Rosa uit Haarlem een scriptie moest schrijven voor haar HBO Rechten wist ze dat ze niet zoals andere rechtenstudenten bij een advocatenkantoor wilde afstuderen, maar bij de Partij voor de Dieren. Toen ze haar opdrachtgever had gevonden werd het onderwerp al snel duidelijk: "De hobbyjacht leek zo scheef geregeld, ik wilde weten of dat op juridisch gebied ook scheef was."

Een scriptie is altijd gecompliceerd maar Rosa probeert het vanaf haar vakantieadres in Duitsland kort samen te vatten: "Er zijn op dit moment drie mogelijkheden om op dieren te jagen. De eerste is populatiebeheer, als er bijvoorbeeld teveel herten zijn. Een tweede optie is schade overlast, dit doen ze als ganzen gewassen opeten en een derde is de jacht. Bij deze derde optie hoeft men geen motivatie in te dienen."

Het is op dit moment in Nederland toegestaan om op vijf diersoorten te jagen, zonder daar een reden voor te hoeven geven. "De haas, het konijn, de houtduif, de wilde eend en de fazant mogen in het jachtseizoen worden bejaagd zonder dat de Provincie bijhoudt of dit wel goed is voor het aantal dieren."

Beleid spreekt elkaar tegen

Uit haar onderzoek bleek dat de wet natuurbeheer als doel heeft om in het wild levende dieren duurzaam te beheren. "Dat spreekt jacht zonder motivatie enorm tegen."

In 2016 is er een burgerinitiatief geweest om deze jacht in te perken. Alle provincies hebben dit initiatief toen afgewezen omdat de Tweede Kamer zulke vragen zou moeten behandelen: "Voordat je iets in de Tweede Kamer op de agenda krijgt heb je 40.000 handtekeningen nodig, voor de provincie rond de 2000. Dus het heeft de Kamer nooit gehaald."

Volgens Rosa had het burgerinitiatief niet afgewezen hoeven worden, maar was de Provincie niet op de hoogte van de mogelijkheden. Ze bleek meer bevoegdheden te hebben dan toen werd aangenomen. Of de Provincie naar aanleiding van Rosa haar scriptie regels gaat aanpassen, is onbekend.

Oude cijfers

Volgens Rosa gebruikt de Provincie verouderde informatie: "De Provincie baseert de huidige regels op cijfers uit 2012, toen ging het veel beter met deze vijf diersoorten dan nu, dat zou mee moeten tellen in het besluit. Dit jaar is het jaar van de wilde eend, daaruit blijkt hoe slecht het met deze diersoort gaat."

Rosa denkt niet dat de Provincie expres geen actie onderneemt: "Niet veel mensen hebben zich er zo erg in verdiept als ik, de Provincie is gewoon niet op de hoogte, maar ik vind wel dat het aangekaart moet worden."