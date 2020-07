West-Friese boeren protesteren bij distributiecentra Deen en Lidl

De boeren komen in actie tegen het stikstofbeleid van minister Schouten van Landbouw. Met name over het voorstel voor 'koeiendieet', waarin het aantal eiwitten in het voer verminderd moet worden. Dit heeft volgens de boeren nadelige gevolgen voor de gezondheid van hun koeien.

Eén van de boeren die met zijn trekker bij het distributiecentrum van Deen staat laat weten dat er bewust voor dit late tijdstip gekozen is. "Het is meer het idee om te zorgen dat de burger er weinig last van heeft", vertelt hij.

Later meer.