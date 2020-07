Ferry IJmuiden-Newcastle terug van weggeweest: geen à la carte diner en minder passagiers

Volgende week woensdag vertrekt de eerste ferry vanuit IJmuiden, een dag later vaart het veer de omgekeerde route vanuit Newcastle. Toch betekent dat niet dat er net zoveel passagiers aan boord kunnen als voorheen. Omdat de veerdienst moet garanderen dat passagiers anderhalve meter afstand van elkaar kunnen bewaren, worden er minder passagiers toegelaten dan de beschikbare capaciteit.

Buffetmenu

Ook zijn er maatregelen genomen om de kans te verkleinen dat het virus aan boord om zich heen grijpt. Zo zijn er markeringen en plexiglas aangebracht en zijn er aan boord voldoende mogelijkheden om de handen te ontsmetten. In de restaurants is reserveren verplicht en zijn de menu's aangepast. In plaats van à la carte dineren, wordt er een tot oktober een buffetmenu aangeboden.

Om te voorkomen dat mensen elkaar letterlijk tegen het lijf lopen, worden ook de in- en uitcheckprocedures gespreid.

Passagiers die een ticket hebben voor een overtocht tussen 15 en 30 juli, ontvangen binnenkort bericht van het bedrijf.