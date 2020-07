Tijdelijk monument voor coronaslachtoffers onthuld in Amstelveen: "Waarom mijn vader?"

AMSTELVEEN - Burgemeester Tjapko Poppens van Amstelveen heeft vanmiddag in de Stadstuinen een tijdelijk monument ter nagedachtenis aan coronaslachtoffers onthuld. Het zogenoemde 'hart van medeleven' is tot en met 24 juli te bezoeken. "Oprecht mooi dat een stad als Amstelveen dit doet", zegt een jonge Amstelvener die zijn vader is verloren. "Het geeft veel steun dat we niet vergeten worden."

Tijdelijk monument voor coronaslachtoffers in Amstelveen - NH Nieuws

"Ik heb gemerkt dat veel mensen de behoefte hebben om even stil te staan bij die bijzondere periode", zegt burgemeester Poppens voor de camera van NH Nieuws. "Waarin je niet altijd afscheid hebt kunnen nemen op een manier die je graag wilt als er een dierbare van je overlijdt." 'Mooi gebaar' Dat geldt ook voor een aanwezige vrouw, wiens broer aan corona is overleden. "Het is horror als je het van dichtbij moet meemaken", zegt ze. Het tijdelijke monument vindt ze een 'mooi gebaar'. "Dat alle mensen die aan corona zijn overleden herdacht worden en dat iedereen er nog eens goed bij stilstaat."

De jonge Amstelvener wiens vader aan corona is overleden, heeft bloemen voor hem neergelegd. Hij woont de onthulling 'met een dubbel gevoel' bij. "Aan de ene kant is het heel mooi, aan de andere kant onwerkelijk", zegt hij. "Want wat hebben we een rare periode gehad. Het lijkt nu bijna verdwenen in Nederland, maar de vraag blijft: waarom mijn vader in die periode?"