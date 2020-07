Verdachte (22) aangehouden op Kinkerstraat voor beledigen homoseksuele man

Het 21-jarige slachtoffer wordt afgelopen maandag rond 21.30 uur op de Kinkerstraat aangesproken door de 22-jarige verdachte met de vraag of hij homo is. De 21-jarige man antwoordt bevestigend waarna de verdachte hem meerdere keren beledigt.

Vervolgens ontstaat tumult op straat en handhaving komt erop af. Als ook de politie ter plaatse is geeft de verdachte toe dat hij meerdere beledigingen had gemaakt in de richting van het slachtoffer.

De verdachte wordt aangehouden voor belediging. Het slachtoffer heeft direct aangifte gedaan tegen de man.