Project ondergrondse wateropslag Texel kan oplossing voor hele wereld zijn

Gisteren maakte het Waddenfonds bekend dat ze het project Zoete Toekomst, van een groep Texelse boeren, financieel gaat ondersteunen. "In 2012 constateerden we al dat we in de winter, als er teveel was, 44 miljoen kuub water de Waddenzee oppompten", zegt Arnold Langeveld, één van de initiatiefnemers en bestuurslid van de LTO op Texel. "Waarom kunnen we dat niet opslaan en in de zomer weer gebruiken."

Dat plan kan nu vorm gaan krijgen, de boeren hopen zo snel mogelijk op twee locaties te kunnen beginnen met de aanleg van de putten. "Het moet nog worden onderzocht, het is een studieproject. Maar we gaan waarschijnlijk op de kopse kanten van het perceel diepe putten aanleggen waar het water via drainage in komt lopen als er teveel is. Als er tekort is, draai je dat om."

Veel droger

Afgelopen zomers waren nog veel droger maar dat het watertekort flink is, valt ook nu al te zien. "We hebben de afgelopen weken wel wat regen gehad maar je kunt hier in het veld toch al zien dat we wat droogteschade hebben", vertelt Mark Slot die ook meedoet aan het project. "Dit is snijmais voor de koeien. Je ziet in het midden dat daar minder water was, het is daar minder hard gegroeid."

"Het mooie is dat we nu waarschijnlijk ook andere gewassen kunnen gaan telen", vertelt Langeveld in zijn veld met pootaardappelen. "We kunnen bijvoorbeeld aan fijn zaaigoed denken, witlof of kool, bedenk het maar. En als het hier werkt, kan het ook een oplossing voor de droogte in de natuur zijn. Denk maar aan gebieden met weidevogels."

"Ik vind het een spannend project. Het is uniek. We hopen echt dat dit uitkomst gaat bieden", zegt Slot. "Ik ben er heel positief over maar de proef moet het natuurlijk gaan uitwijzen. Ik hoop dat ik straks de droge zomers zo een beetje de baas kan blijven. Dit kan ook interessant zijn voor andere droge gebieden in Nederland en zelfs de hele wereld."