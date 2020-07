Een kikker van broccoli: Spaarne Gasthuis maakt tussendoortjes met 3D-printer

HAARLEM - In het Spaarne Gasthuis in Haarlem wordt sinds enkele maanden voedsel bereid met een 3D-printer. De maaltijden zijn onder meer bedoeld voor zieke kinderen die moeite hebben met het eten van groenten en patiënten met kauw- en slikproblemen. "Dit is zeker een succes", vertelt Loes Hooft, teamleider van de keuken en catering. "We willen van het eten een feestje maken voor de patiënten en tot nu toe zijn ze er heel blij mee."

Sinds begin dit jaar is ziekenhuiskok Talisa Taphoorn met de 3D-printer aan het experimenteren. Door eten te pureren en in grappige vormen te printen, ziet het eten er aantrekkelijker, eten de patiënten beter en krijgen meer voedingsstoffen binnen. "De kinderen vinden het grappig als ze broccoli in de vorm van een kikker krijgen, dus dat is wel heel leuk", vertelt Talisa. Normaal gesproken kookt ze voor 350 mensen in het ziekenhuis, maar met de 3D-printer krijgt ze dat nog niet voor elkaar. "Een vormpje printen duurt wel tien minuten. En dan heb ik de printer nog niet eens ingesteld, dus dat gaat niet zo snel." De patiënten die aanmerking komen voor 3D-geprint eten, worden dan ook nauwkeurig geselecteerd.

Quote "We bieden de hapjes aan in huiskamers op de geriatrie- en kinderafdeling, maar het gaat om enkele patiënten per keer" Ziekenhuiskok Talisa Taphoorn

"Op de geriatrie- en kinderafdeling hebben we speciale huiskamers, waar we proberen de mensen uit hun bed te halen en ze te laten eten in een huiskamersetting", vertelt Loes. "Daar bieden we deze hapjes aan, maar het gaat om enkele patiënten per keer." Sinds de uitbraak van het coronavirus zijn de huiskamers gesloten. Ook de printer staat daardoor tijdelijk stil, maar zodra de situatie het toelaat, zullen er weer hapjes uit de 3D-printer 'rollen'. Meer 3D-printers Het ziekenhuis heeft de ambitie om in de toekomst op grotere schaal voedsel te gaan printen, al zullen er dan nog wel flink wat printers moeten worden aangeschaft.