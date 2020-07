Jongeman mishandelt reizigers op station Zaandam

De jongeman viel gistermiddag rond 16:30 uur op perron 1 en 2 diverse reizigers aan. Hij heeft hierbij ook een reiziger het spoor op proberen te duwen. Hierbij is voor zover bekend bij de politie niemand gewond geraakt. "De reizigers zijn wel erg geschrokken," laat de politie desgevraagd weten aan NH Nieuws.

Na de mishandelingen is de verdachte over het spoor richting supermarkt Deen en hotel Zaan-Inn gerend. De politie heeft de man uiteindelijk aan kunnen houden op de Vurehout.

Over het motief van de Zaandammer is op dit moment nog niets bekend. De politie doet onderzoek en is op zoek naar getuigen van de zware mishandelingen. Die zich kunnen melden via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.