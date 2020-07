Verdachte Hoornse verkrachtingszaak Mourad T. opnieuw voor de rechter

HOORN - Slachtoffers van Mourad T. verlieten vandaag met veel onbeantwoorde vragen de rechtszaal. Op het laatste moment bleek T. niet aanwezig te zijn en ook zijn advocaat was niet gemachtigd te spreken. Er zal opnieuw een pro-formazaak volgen in september. Mourad T. zit een jaar in voorarrest en wordt verdacht van een verkrachting en aanranding van twee vrouwen.

De verdachte zou via een videoverbinding aanwezig zijn, maar op het laatste moment liet de rechtbank weten dat de verdachte 'geen zin' zou hebben. De advocaat van de verdachte geeft hiervoor een andere verklaring: "Ook de vorige zitting was hij aanwezig en hij wilde er vandaag ook bij zijn. Ik vermoed dat het een samenloop van omstandigheden is, waardoor hij de videoverbinding heeft geweigerd." Advocaat Dallinga bleek zelf ook verrast. "Ik was ervan overtuigd dat hij aanwezig zou zijn en heb dan ook geen machtiging geregeld om het woord namens hem te voeren."

Er werd verwacht dat vandaag het onderzoeksrapport van het Pieter Baan Centrum besproken zou worden. Het enige dat de officier van justitie kon mededelen is dat het dossier nagenoeg rond is en dat in september de inhoudelijke behandeling plaats kan vinden. Dit was een teleurstelling voor de twee aanwezige slachtoffers: zij verlieten ontdaan de zaal en bleven met veel vragen achter. Vooralsnog staat een nieuwe pro-formazaak gepland op 29 september, waarna een inhoudelijke zitting plaats kan vinden.

Terugblik

Mourad T. wordt verdacht van de verkrachting van de jonge vrouw op 31 mei, maar ook van twee aanrandingen in maart en april dat jaar. Eerder werd T. al eens veroordeeld voor de verkrachting van een 16-jarig meisje. In 2018 kwam hij vrij, na 2,5 jaar gevangenisstraf. Nog geen half jaar later sloeg hij opnieuw toe.