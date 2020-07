Aalsmeer siddert na van ontvoering: "Normaal op tv, nu in je eigen wijk"

AALSMEER - Het zal bij menig Aalsmeerder nog lang in het geheugen gegrift staan: de ontvoering van een een 7-jarige jongen, en de daaropvolgende klopjacht op de dader, zijn vader. "Nou, het is wel wat. Dit zie je meestal op tv, maar nu is het in je eigen wijk. Daar schrik je toch wel van."

De ontvoering zelf verliep vrij geruisloos. Dat wil zeggen: weinig Aalsmeerders hebben meegekregen dat - zoals de moeder heeft verklaard - de vader zijn zoon onder bedreiging van een vuurwapen heeft meegenomen. "Dat is het startpunt geweest voor wat zich later heeft afgespeeld", zei politiewoordvoerder Nabil Ou-Aissa eerder vandaag in het radioprogramma NH Spitstijd.

Inter Visual Studio/Vivian Tusveld

Om de verdachte zo snel mogelijk op te sporen, werd zijn kenteken ingevoerd in het ANPR, een systeem dat kentekens automatisch herkent. "Als het voertuig dan ergens gesignaleerd wordt, gaan alle alarmbellen rinkelen", aldus de woordvoerder. Twee keer door rood Rond 22.00 uur 's avonds gingen die alarmbellen daadwerkelijk rinkelen. "Collega's zagen het voertuig rijden op de Aalsmeerderweg", gaat hij verder. "Ze zijn erachteraan gegaan, maar die meneer wilde op geen enkele wijze aan zijn aanhouding meewerken. Hij is er met hele hoge snelheid vandoorgegaan, pakte twee keer het rode licht - mét die jongen in de auto erbij - en crashte vervolgens tegen een hek in het zand nabij het Bielzenpad."

Quote "Ik gaf m'n brommer aan een agente, want zij kon het niet meer bijhouden" Gijs de koff (17), getuige

Toch is de achtervolging daarmee nog niet voorbij, want de verdachte besluit zijn auto én zijn zoon achter te laten en te voet verder te vluchten. De 17-jarige Gijs de Koff schiet de agenten te hulp. "Ik gaf mijn brommer aan de agente, want zij kon het niet meer bijhouden."

Als agenten de verdachte naar zijn broeksband zien grijpen, lost een van hen een schot met zijn dienstwapen. "In combinatie met het verhaal van moeder, zou je daaruit kunnen opmaken dat hij een vuurwapen bij zich heeft", aldus de woordvoerder over de lichaamstaal van de verdachte. Na meerdere waarschuwingen is er een waarschuwingsschot gelost." Politiehond Uiteindelijk bleek er ook nog politiehond nodig om de man onder controle te krijgen. "Die politieagent met een hond riep 'stoppen, stoppen', maar hij liep door", vertelt een man op leeftijd. Uiteindelijk zet de politiehond zijn tanden alsnog in de kuiten van het slachtoffer. "Toen hebben ze hem hier op de grond gelegd." Vanwege de hectiek hebben veel Aalsmeerder weinig geslapen. "Maar een uurtje", reageert een vrouw vanaf haar balkon. "Ik lag te sidderen in m'n bed. Ik kon niet slapen. Ik heb zo gehuild, was zo bang alleen." 'Wonder boven wonder niet gewond' Agenten hebben zich ontfermd over het zoontje van de verdachte, die inmiddels is herenigd met z'n moeder. "Wonder boven wonder is hij niet gewond geraakt", besluit de woordvoerder.