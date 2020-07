Buizerd maakt nieuw slachtoffer in Santpoort-Noord: "Buil en hoofdpijn"

"Ik was gisteravond aan het hardlopen op landgoed Duin en Kruidberg toen er iets over m'n hoofd scheerde", vertelt Marjolein (links op de foto) aan NH Nieuws. Net als Govert Wisse dacht ze even dat er een tak uit een boom viel. "Maar toen vloog hij terug en probeerde m'n hoofd te grijpen."

Huisartsenpost

Ze raakte lichtgewond bij de aanval. "Een schram, een dikke buil en wat hoofdpijn. Ik ben voor de zekerheid maar even naar de huisartsenpost gegaan, waar ik preventief een tetanusprik heb gekregen. Hij heeft z'n hoofd geraakt met z'n klauwen, waarmee 'ie ook in de aarde zit te wroeten." Toch wist ze op dat moment nog niet dat ze met een buizerd te maken had."

Dat werd duidelijk toen ze foto's van roofvogels opzocht. "En toen ik het googelde, kwam ik het verhaal van NH Nieuws van anderhalve week geleden tegen." De overeenkomsten met de ervaring van Govert Wisse zijn op z'n minst opvallend. Net als bij Marjolein dook de vogel twee keer op hem af, en bezorgde hem een flinke kras op z'n schedel.