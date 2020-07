Knip derde Oranje-volleybalster met time-out: "Je dendert maar door"

ENKHUIZEN - Het was een moeilijk besluit voor haar, maar inmiddels is het definitief. Volleybalster Kirsten Knip, geboren in Enkhuizen, speelt in ieder geval tot en met januari niet in clubverband. Afscheid nemen van de sport doet ze niet. De komende tijd blijft ze doortrainen, zodat ze weer topfit aan de start verschijnt als ze straks wel weer wedstrijden gaat spelen.

Wat haar heeft doen besluiten dat ze er voorlopig even afziet van het spelen voor een club? "Dat heeft bij mij een beetje te maken met hoe het privé is gegaan het afgelopen jaar", legt Knip uit. "Laat ik voorop stellen dat ik het nog steeds leuk vind om te volleyballen en dat ik er niet mee wil stoppen. Maar ik heb nogal wat voor me kiezen gehad het afgelopen jaar. Ik heb in de coronatijd kunnen bedenken wat ik wil. Daar is uitgekomen dat ik voorlopig in de buurt wil zijn van mijn familie en daarom even niet naar het buitenland ga."

En zogenoemde tijdelijke time-out is daarom wat er nu op de planning staat. "Er is besloten dat ik in ieder geval tot januari in Nederland blijf en ga trainen, want ik wil wel gewoon fit blijven zodat ik er klaar voor ben als er in januari een club komt. Natuurlijk hebben we in de zomer van 2021 ook nog een programma met het Nederlands team. Vandaar dat ik wel gewoon wil blijven trainen."