Met sloop bedreigde Bussumse Van Gogh-villa wordt gered: monumentenstatus onderweg

Er komt nu toch een gemeentelijke monumentenstatus voor de villa aan de Bussumse Regentesselaan. Voordat die er is en het pand dus definitief is beschermd tegen sloop, wordt met zogeheten voorbescherming al geregeld dat de villa blijft behouden.

Er was eerder veel ophef over de sloopplannen voor de villa. Het Bussumse woonhuis heeft namelijk historisch een grote rol gespeeld. De meer dan honderd jaar oude villa werd gebouwd voor en bewoond door Jo Bonger, de vrouw van Vincents broer Theo van Gogh. Na de dood van Vincent beheerde Jo de nalatenschap: ze had in de villa de nog onbekende meesterwerken van haar zwager metershoog opgestapeld liggen. Ze organiseerde tentoonstellingen waarmee ze probeerde vanuit haar huis de kunst van Vincent aan de man te brengen. Dat lukte. En de rest is geschiedenis.

Veel verzet tegen sloop

De villa wordt nu met sloop bedreigd omdat de eigenaar van het huis en het stuk grond een nieuwe villa wil gaan bouwen. Historici zoals Erfgoedvereniging Bond Heemschut, de Stichting Behoud Bussums Erfgoed en de Historische Kring Bussum keerden zich, samen met tientallen vooraanstaande Bussumers tegen dat plan. Het verzet zorgde ervoor dat ook de gemeenteraad overstag ging en vond dat de villa een monumentenstatus moest krijgen.

Dat gaat nu dus gebeuren, al is dat nog wel een heel proces. Om tot een definitief besluit te komen heeft het college nog een 'redengevende omschrijving' nodig. Deze wordt de komende tijd opgesteld.

Grote historische waarde

Dat de monumentenstatus er komt lijkt een formaliteit. Eerder oordeelde de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Erfgoed na een cultuurhistorisch onderzoek al dat de villa in aanmerking komt voor bescherming. Daaruit kwam niet alleen naar voren dat de villa historische waarde heeft door de band met Van Gogh, maar ook dat het architectuurhistorisch bijzonder is. "Er zitten in het huis moderne en specifiek vormgegeven elementen die bijzonder zijn voor de tijdsgeest", zo luidt het oordeel.

NH Nieuws maakte eerder een reportage over de strijd voor het behoud van de Van Gogh-villa: