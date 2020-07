Schiphol scherpt coronaregels toch aan vanwege toenemende drukte

SCHIPHOL - Schiphol heeft extra coronamaatregelen moeten nemen om de toenemende drukte op de luchthaven in de hand te kunnen houden. Tijdens piekuren moeten reizigers al buiten in de rij aansluiten en mondkapjes zijn op meer plekken verplicht. Eerder zei Schiphol tegen NH Nieuws de regels niet te gaan aanpassen om mega rijen van honderden meters lang te voorkomen.

Wachtende passagiers in Vertrekhal 1 op Schiphol - NH Nieuws/Doron Sajet

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet Schiphol verwacht in de maand juli dagelijks 500 tot 650 vluchten af te kunnen handelen, met 40.000 tot 60.000 passagiers. Ter vergelijking: in dezelfde periode vorig jaar passeerden elke dag gemiddeld 210.000 reizigers de terminals van Schiphol en verwerkte de luchthaven dagelijks 1450 vluchten. Tijdens het piekmoment van de coronacrisis waren er zo’n 125 vluchten per dag met 6.000 reizigers op een dag. Zigzag Mondkapjes moeten al op worden gedaan zodra je de vertrekhallen vanaf buiten of Schiphol Plaza inloopt. Tot voor kort hoefde het maskertje pas op als je ging inchecken. De nieuwe maatregel is genomen omdat door de 1,5 meter-regels en de toenemende drukte, de terminals snel vollopen met wachtende reizigers. Afgelopen zaterdag is het even zo druk geweest, dat Schiphol de rij buiten de terminals moest laten beginnen. Reizigers werden vervolgens zigzag via Vertrekhal 3, door hal 2, naar Vertrekhal 1 geleid. Schipholdirecteur Miriam Hoekstra-van der Deen, verantwoordelijk voor de passagiersafhandeling, vertelt over de aangepaste maatregel (tekst gaat verder onder de video):

Miriam Hoekstra-van der Deen van Schiphol over de aanpassingen - NH Nieuws/Doron Sajet

Die lange rijen van vele honderden meters lang wilde Schiphol eigenlijk zien te voorkomen. Vorige maand wilde Schiphol de maatregelen niet aanpassen, omdat mondkapjes verplicht zijn waar de 1,5 meter-regel niet kan worden gegarandeerd. Nu de kiest de luchthaven uiteindelijk toch voor een combinatie van mondkapjes en rijen met 1,5 meter afstand tussen reisgezelschapen. Slim scherm Bij de beveiligingscontrole heeft Schiphol slimme beeldschermen neergezet die wachtende passagiers naar een vrij plekje wijzen. Voorheen wees een beveiliger de reizigers naar de plek waar de handbagage in de bakken moet worden geplaatst. Zo wordt voorkomen dat personeel en passagiers te dichtbij elkaar staan. Bij het fouilleren kan niet worden voorkomen dat de beveiliger binnen 1,5 meter van de reiziger zal komen. Ook daar zijn mondkapjes verplicht. De slimme schermen werken met sensoren in de vloer (tekst gaat verder onder de video):

Slimme schermen bij de beveiliging op Schiphol - NH Nieuws/Doron Sajet

Zelf verantwoordelijk Wie via Schiphol reist zal snel opmerken dat passagiers de mondkapjes lang niet allemaal op de juiste manier dragen. Op veel plekken waar het verplicht is, zie je nog reizigers zonder maskertje rondlopen of bungelt het onder de neus op alleen op de kin. Volgens Miriam Hoekstra-van der Deen houden de meeste passagiers zich aan de regels: "Wij hebben speciale mensen rondlopen die erop letten of reizigers voldoende afstand houden of mondkapjes dragen waar het moet. We blijven wijzen op de verantwoordelijkheid die je zelf hebt. We moeten het toch met elkaar doen." Het hele proces, van inchecken tot en met de vlucht, kun je zien in de laatste uitzending van NH Airtime:

NH Airtime: Het 'nieuwe normaal' van vliegen - NH Nieuws/Doron Sajet

