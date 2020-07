Voortaan zelfwoonplicht op nog te bouwen woningen in Amsterdam

AMSTERDAM - Mensen die vanaf vandaag een nog te bouwen of te transformeren woning kopen in Amsterdam, moeten daarin zelf gaan wonen. Het opkopen van woningen om ze vervolgens (duur) te verhuren, het zogenaamde buy-to-let, moet daarmee voorkomen worden.

Met de maatregel wil woonwethouder Laurens Ivens (SP) de woningmarkt in de stad verder reguleren. "Door de zelfwoonplicht in te voeren en het zogeheten buy-to-let te stoppen, blijven deze woningen koopwoningen en komen ze niet terecht in het dure huursegment. Woningen zijn om in te wonen en geen verdienmodel", zo zegt de wethouder.

Plicht in erfpachtvoorwaarden

De maatregel geldt voor alle woningen in de stad die nog gebouwd moeten worden. Ook is de zelfbewoningsclausule van kracht bij kantoorpanden die omgebouwd worden naar woningen. De zelfwoonplicht wordt opgenomen in de erfpachtvoorwaarden van de woning en geldt ook voor de volgende koper. Ivens hoopt er hiermee voor te zorgen dat de zelfwoonplicht een langdurig karakter krijgt.

Er blijven wel uitzonderingen mogelijk op de plicht. Zo kunnen ouders een woning kopen en die verhuren aan hun kinderen. Bij een verblijf in het buitenland mag een woning, waarvoor de nieuwe plicht geldt, verhuurd worden. Verhuren mag ook als de huur valt binnen de sociale sector, of de middeldure sector, waarbij een maximum huurprijs van 1027 euro per maand wordt gevraagd. Die maximumprijs geldt ook voor de twee eerstgenoemde uitzonderingen.

Bestaande woningen

Ivens kan de zelfwoonplicht niet invoeren op bestaande woningen in de stad. Daarvoor moet de landelijke wetgeving worden aangepast. "We kijken uit naar de uitwerking van deze maatregel. We kunnen de koopmarkt pas echt beschermen als de zelfwoonplicht ook voor bestaande koopwoningen gaat gelden. Dan kunnen we echt iets betekenen voor Amsterdammers die voor zichzelf graag een

woning willen kopen."

Omdat de zelfwoonplicht alleen geldt voor te bouwen woningen waarbij de erfpachtvoorwaarden nog opgesteld moeten worden, is het de verwachting dat de eerste woningen waarvoor de plicht geldt, er pas over enkele jaren zullen staan.