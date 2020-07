Steeds meer gemeenten betrekken kinderen in strijd tegen internetcriminaliteit

NOORD-HOLLAND - Spelenderwijs worden er steeds meer 'junior cyber agents' opgeleid in onze provincie. Met name tijdens de coronacrisis is cybercrime nog meer toegenomen, zo constateren de makers van het spel Hackshield. In de game moeten kinderen digitale problemen oplossen als phishing en cyberpesten. Na een proefperiode, haken nog zeventien Noord-Hollandse gemeenten aan bij het project.

Begin dit jaar gingen zeven gemeenten onder de vlag van 'Noord-Holland Samen Veilig' met het gameplatform Hackshield aan de slag om kinderen op te leiden tot heuse cyber agents. In het spel leren kinderen door puzzels te maken en vragen op te lossen hoe ze om moeten gaan met criminaliteit op internet waaronder identiteitsfraude, cyberpesten en misbruik van privacy.

“Op school en thuis is er veel aandacht voor leren lezen en de gevaren van het verkeer, maar nauwelijks voor cyberveiligheid. Dat is gek, want we kijken meer naar een scherm dan dat we deelnemen aan het verkeer", aldus Tim Murck, initiatiefnemer van de game.

Uitbreiding

Deze zomer sluiten Haarlemmermeer, Zaanstad, Hoorn en nog veertien andere Noord-Hollandse gemeenten zich aan bij dit initiatief. In totaal doen er dan vierentwintig gemeenten uit de regio mee. De burgemeesters roepen de kinderen op HackShield te spelen en zo bij te dragen aan een veiligere gemeente, waarbij de beste spelers worden gehuldigd.

Huldiging

Afgelopen week werden de eerste junior cyber agents gehuldigd, waaronder de tien beste cyber agents van de gemeente Koggenland. Landelijk heeft het spel al zo'n dertigduizend spelers, allemaal tussen de acht en twaalf jaar oud.

Murck benadrukt dat het idee is ontstaan uit de behoefte aan een 'digitale scouting': "Wij zien kinderen niet als potentieel slachtoffer, maar gebruiken hun digitale behendigheid juist om de oudere generaties te helpen en een positieve beweging te creëren. Vroeger hielpen scouts een oma met oversteken, nu leren jonge cyberagenten oma een phishingmail herkennen."