Kleuters spelen binnen een uur mee met klassiek muziekstuk

In een uur tijd leerden ze hun deel te spelen. En daarvoor heeft Bo (20) een speciale methode, aangezien het lezen van muzieknoten nog te ingewikkeld is. "Ik plak stickers met kleuren op de piano waardoor ze een duidelijker beeld hebben wat ze moeten spelen", vertelt de pianist uit Hoogkarspel.



En het werkt, want al snel spelen de kinderen stukjes van het muziekstuk van Bo. "Leuk", vertelt Julie, van wie net een stukje is opgenomen. Daarna is het de beurt aan Jonas die zijn deel er ook rap op heeft staan. De complimenten over zijn talent neemt hij maar al te graag in ontvangst. "Dat vind ik zelf ook, en papa en mama vinden dat ook."

Eindresultaat op Spotify en Youtube

Bo wil met zijn les de kinderen graag kennis laten maken met muziek. "Ik wil de kinderen motiveren om ook een instrument te bespelen. Het is goed voor de hersenen en ook voor de sociale ontwikkeling." Als de pianist alle stukken aan elkaar heeft geplakt plaatst hij het op Spotify en op zijn Youtube-kanaal.