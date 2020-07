Vier generaties Noorderlingen: van één grote familie tot leven met yuppen

AMSTERDAM - Onlangs verwelkomde Amsterdam-Noord de 100.000ste bewoner. Na tientallen jaren genegeerd te zijn door Amsterdammers uit de rest van de stad, is het stadsdeel nu drukker en populairder dan ooit. De nieuwe, hippe en mondige Noorderlingen nemen hun plek in, tussen de ‘oorspronkelijke’ bewoners. Maar hoe kijken díe tegen de huidige ontwikkelingen aan?

De familie Spier woont al vier generaties lang in Noord en hebben de buurt door de jaren heen veel zien veranderen. Het deel van de stad dat vroeger voor hen als één grote familie voelde, veranderde toen er een instroom kwam van Amsterdammers met een migratieachtergrond. "We zijn de enige oudjes in de straat nog", vertelt Neeltje Corbran-Burgers aan NH Nieuws.

Een grote familie

Volgens de 94-jarige Neeltje was de buurt vroeger een grote familie. "Er was altijd visite en feest. Iedereen kon altijd komen eten." Ook Eddy Spier (47) beaamt dit: "Ik heb hier een geweldige jeugd gehad. We hadden hier heel veel jeugd in mijn tijd. Iedereen ging met elkaar om, van alle leeftijden. We waren met een grote groep van rond de 150 kinderen."

Tegenwoordig is dat volgens de 17 jarige Médy Spier anders. "Binnen Noord is er niets. Ik kan niet uitgaan met mijn leeftijd." Noord is door de jaren heen veel veranderd zegt de familie. "Vroeger kende je iedereen, dat is nu niet meer. Er zijn meer buitenlanders als Nederlanders."

Andere culturen

De komst van bewoners met verschillende migratieachtergronden vindt de familie Spier geen probleem. Wel moet iedereen volgens Médy respect voor elkaar blijven houden. "Soms botsen culturen met onze cultuur. Ik ben de enige Nederlander in de klas en ze lachen me uit omdat ik de enige blanke ben. Ook in de zomer als ik een rokje draag, wordt ik soms uitgescholden voor hoer."

Er komen de laatste tijd ook steeds meer 'yuppen' naar Noord. Een goede ontwikkeling vindt Neeltje. "Het is ander volk. Ze zijn wel allemaal aardig hoor. Ik vind het niet zo erg. Het wordt steeds beter weer vind ik." Toch ziet de familie geen reden om te verhuizen uit de stad. "Ik ga hier alleen weg met zes plankjes om mij heen", vertelt Eddy lachend.