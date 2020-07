AFC is uitgeshopt ondanks vertrek Richard en Kulhan

Tegenover het vertrek van de vier staat de komst van Joël Tillema (Rijnsburgse Boys) en Oussama Siali (FC Lisse) en ook Guus van Weerdenburg van Katwijk is aan de selectie toegevoegd. "Guus is een Amsterdammer en je hebt een hoop Amsterdammers bij ons in de ploeg", vertelt Landvreugd. "Thomas van den Houten ging weg en we waren nog op zoek naar een dubbele bezetting op de linksbackpositie. Via-via was zijn naam gevallen en toen zijn we de gesprekken gestart."

"Een groot gemis", beschrijft AFC-trainer Ulrich Landvreugd het vertrek van het viertal. "We hadden het ook niet direct zien aankomen. Jonathan speelde vorig seizoen wat minder en hij wilde liever op het middenveld spelen. We hadden niet verwacht dat hij zou vertrekken, al is het begrijpelijk dat hij voor wat anders kiest. Hij krijgt er een kindje bij en bovendien krijgt hij het steeds drukker op zijn werk. Daardoor wilde hij toch liever een keertje minder trainen."

"Ik denk dat we de vervangers van deze jongens al in huis hebben"

De oefenmeester verwacht niet dat er nog meer spelers naar AFC worden gehaald. Vervangers van onder meer Kulhan en Richard hebben de Amsterdammers immers al in de selectie zitten. "We hadden verleden jaar best wel een brede selectie, dus voor die posities hebben we nog niet echt iemand van een andere ploeg op het oog. Dat moet wel lukken met de jongens die we al in de selectie hebben. Derre Kwee was afgelopen jaar bijvoorbeeld lang weg. Hij was op reis naar China en kwam rond januari weer terug. Derre kan ook op die positie spelen, dus ik denk dat we de mensen al in huis hebben."

Een ander lichtpuntje is Yordi Teijsse (foto). In april was de goaltjesdief betrokken bij een ernstig ongeluk, maar inmiddels heeft hij alweer op het veld gestaan. "We waren op 19 mei weer begonnen met een blok van een maand. Yordi had op dat moment een eigen trainingsschema en dat ging redelijk tot goed. De eerste twee weken was hij nog niet op het veld, maar de laatste drie weken wel. We gaan donderdag - tijdens de eerste training van het nieuwe seizoen, kijken hoe hij ervoor staat."

Top-drie

De doelen voor het komende seizoen zijn duidelijk als het aan de trainer ligt. "We gaan weer voor de eerste drie plekken. Alle teams in de tweede divisie hebben zich goed versterkt, dus het wordt een spannende competitie. Het is moelijk zeggen, maar als je kijkt naar de afgelopen twee jaar dan willen we in ieder geval vol voor de top-drie gaan."