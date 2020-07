Tóch iets om naar uit te kijken: Velsen Virtueel Festival

IJMUIDEN - Geen Sail 2020, en ook op de festivalterreinen in Velsen zal de stilte deze zomer overheersen. Tóch is er volgens citymarketeer Friso Huizinga iets om naar uit te kijken: Velsen Virtueel Festival. "Het belooft echt wat moois te gaan worden."

Thijs Huijbens van PreSail IJmond: "De teleurstelling over het afgelasten van de evenementen tot 1 september heeft plaatsgemaakt voor energie om onze bezoekers toch een festivalgevoel te bezorgen. Tijdens PreSail zouden we de geest van Beeckestijnpop een plek geven op Havenpop. Nu dat niet door kan gaan, doen we het maar virtueel. Door ook de andere organisaties erbij te betrekken creëren we een festival waar iedereen plezier aan kan beleven."

Citymarkteteer Friso Huizinga grijpt het evenement aan om de bijzondere plekken in de gemeente te etaleren. "Er zijn optredens bij de Ruïne van Brederode, in een leeg stadion van Telstar, in de Velsen Valley en op het Forteiland. Allemaal prachtige plekken om onder de aandacht te brengen. Maar we laten ook veek oude beelden zien van bijvoorbeeld Telstar, de schouwburg en Sail. En houden we interviews met de organisatoren."

