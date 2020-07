Ajacied Jasper ter Heide nieuwste aanwinst voor Cambuur

LEEUWARDEN - Jasper ter Heide vervolgt zijn loopbaan bij sc Cambuur. De 21-jarige vleugelverdediger van Ajax tekent een contract voor twee jaar in Leeuwarden. Als de Friezen weten te promoveren, wordt het contract automatisch met een jaar verlengd.

Ter Heide kwam sinds 2014 uit voor de Amsterdammers. Daarvoor speelde hij bij AZ. "Jasper stond al langer bij ons op de radar en is een speler met veel potentie", legt technisch manager Foeke Booy van Cambuur uit. "Hij heeft een gedegen opleiding achter de rug en kan zowel als rechtsback en verdedigende middenvelder uit de voeten. Dat in combinatie met zijn enorme drive en fijne persoonlijkheid maakt dat hij een zeer welkome versterking is."

Vorig seizoen speelde Ter Heide zestien wedstrijden voor de beloften van Ajax. Hij scoorde daarin eenmaal. Een week geleden wist Cambuur de Noord-Hollanders Sonny Stevens (contractverlenging) en Robert Mühren (huur van Zulte-Waregem) al vast te leggen voor komend seizoen. Mees Hoedemakers kwam al eerder over van Jong AZ.