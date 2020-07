Elf talentvolle hiphopartiesten op nieuwe officiële eredivisiebal

ZEIST - Het ontwerp voor de nieuwe eredivisiebal voor het komende seizoen is dinsdagochtend bekend gemaakt. Op de bal, die de naam De Beloften draagt, staat een elftal aan talentvolle Nederlandse hiphopartiesten. De bal is ontworpen door de muzieklabels Top Notch en Noah's Ark.

De bal stapt daarmee over van de klassieke kunsten - op de vorige editie waren etsen van Rembrandt te zien - naar een nieuwe generatie kunstenaars. Het leer bevat porttretten van Yade Lauren, Delany, Mensa, S10, Caza, Jack, Philly More, ADF Samski, Wally A$M, Sor en Lucass. "Stuk voor stuk artiesten waarvan Top Notch en Noah’s Ark geloven dat zij het gaan maken in 2020/21", zegt Vincent Patty namens beide labels. "Allemaal hebben ze hun eigen stijl, geluid, achtergrond en verhaal, maar tegelijkertijd hebben ze ook iets gemeen: een talent en de onuitputtelijke toewijding hun droom te verwezenlijken."

De muzieklabels zijn de vierde gastontwerpers van de eredivisiebal. Eerder was die eer weggelegd voor Henk Schiffmacher (2017), Johnny de Mol (2018) en het Rijksmuseum (2019). De bal wordt in gebruik genomen wanneer de clubs in augustus gaan beginnen met het spelen van oefenduels.