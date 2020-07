Politie lost waarschuwingsschot tijdens achtervolging in Aalsmeer, man aangehouden

AALSMEER - De politie heeft gisteravond na een wilde achtervolging in Aalsmeer een man aangehouden die op de vlucht sloeg. Daarbij zou een waarschuwingsschot zijn gelost.

Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Volgens ooggetuigen was de man op de vlucht voor agenten en crashte hij met zijn zwarte BMW rond 22.00 uur op de kruising tussen de Stommeerkade en de Aalsmeerderweg.

Na het ongeluk ging de verdachte er vandoor en startte de politie in de omgeving van de Sportlaan en Wilgenlaan een grote zoektocht, waarbij ook een helikopter en een politiehond werd ingezet.