Veel Hilversumse jongeren blijven deze zomer thuis: zo worden ze tóch vermaakt

HILVERSUM - Na een lang schooljaar is het ook voor Hilversumse jongeren eindelijk zomervakantie. Maar even lekker naar de zon gaan wordt door het coronavirus voor veel van hen lastig. Velen blijven er daarom thuis. Dat is deze zomer ook te merken bij het Hilversumse jongerencentrum Lopes Dias van Versa Welzijn. "Normaal gesproken is het nu erg rustig, maar we gaan met alle thuisblijvers echt een drukke tijd tegemoet", zegt jongerenwerkster Mayke Vaes.

Naast dat het drukker is vanwege de weggevallen vakantie, is er een grotere behoefte vanuit de jeugd gekomen om naar de jongerencentra te gaan. Door het vele thuiszitten en de verdwenen baantjes, slaat de verveling toe. "Ze zijn ontzettend blij dat ze weer langs mogen komen, het samenkomen werd namelijk erg gemist. De behoefte is zowel te zien aan de drukte in onze jongerencentra zelf, als aan de drukte op straat", vertelt Mayke. De verwachting is dat de jongerencentra deze zomer veel drukker bezocht zullen worden dan andere jaren.

Het is voor ons allemaal zo, maar voor het jongerencentrum zeker ook: deze zomer wordt heel anders dan we gewend zijn. "Normaal gesproken gaan veel jongeren die bij ons centrum langskomen op vakantie, waardoor de zomer altijd een rustige periode is. Twee dagen voor aanvang van de vakantie, neemt dan het aantal jongeren bij ons al ontzettend af. Nu is het nog steeds erg druk, terwijl de vakantie al is begonnen. Veel jongeren vertellen dat ze dit jaar thuisblijven."

Dat er nu zoveel vraag naar jongerenwerk is, levert soms ook problemen op. Veel jongerenwerkers zelf hadden namelijk wel een zomervakantie geboekt. Het was dus nog even puzzelen om ervoor te zorgen dat er genoeg jongerenwerkers waren. "We zaten zelf erg in dubio", vertelt Mayke. "We wisten dat jongerenwerk juist nu hard nodig is, maar wij moesten ook een keer vakantie nemen. Toch gaan we deze zomer proberen meer te organiseren voor jongeren, we doen wat we kunnen. Ik verwacht deze zomer in ieder geval een stuk drukker bezig te zijn in het centrum en op straat dan normaal."

Meer activiteiten

Het jongerenwerkteam werkt aan een programma om jongeren deze zomer te vermaken. Zo hebben zij al ideeën om te gaan zwemmen, vaker te sporten met de buurtsportcoach en skate- en voetbaltoernooien te organiseren. Voor de binnenactiviteiten is het nog wel even passen en meten, vanwege het grotere verspreidingsrisico op het coronavirus. Maar ze laten de activiteitskeuze grotendeels aan de jongeren over: "We sporen de jeugd echt aan om zelf met ideeën te komen voor verschillende activiteiten en gesprekken. Hierbij willen we diepgang aanbrengen en ze ook echt wat meegeven", vertelt Mayke.

Jongeren die interesse hebben in het jongerenwerk bij Versa Welzijn, kunnen hier contact opnemen met een jongerenwerker uit hun buurt.