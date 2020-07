Een gewaarschuwd strandganger telt voor twee: drijfzand langs Bergense kust

Daarvoor waarschuwt de gemeente Bergen op Facebook, meldt mediapartner Duinstreek Centraal vanavond. De zwakke plekken in het strand zijn ontstaan door een combinatie van hoogwater, stormachtig weer en opstuivend zand.

De eerste meldingen kwamen vanaf het strand van Camperduin, waar leden van de Reddingbrigade enkele gevaarlijke plekken ontdekten. Uit een reactie onder het Facebook-bericht van de gemeente, blijkt dat afgelopen week een paard in de problemen is gekomen door het drijfzand. "Zakte tot z'n buik weg", schrijft de ruiter.

Zoltan Warlam was vanochtend op het strand van Camperduin en zag een terreinwagen scheef in de branding staan. "Ik wilde kijken of het wiel er nog onder zat en zakte spontaan tot m'n knie weg in het zand", vertelt hij aan NH Nieuws. "Echt verraderlijk zand."