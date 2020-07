Volendamse kandidaat-lijsttrekker Mona Keijzer sluit campagne af in Den Helder

DEN HELDER - Het is erop of eronder voor staatssecretaris Mona Keijzer. De Volendamse politica wil de eerste vrouwelijke lijsttrekker van het CDA worden. Om CDA'ers te overtuigen, reist ze stad en land af. Vandaag, op de laatste dag van haar campagne, doet ze Den Helder aan.

Om tot lijsttrekker te worden verkozen zal ze nog flink haar best moeten doen, want in de peilingen staat ze achter de twee andere kandidaten. Ze hoopt haar concurrenten te verslaan door zichzelf te blijven. "Mona , dochter van Jan en Hilltje uit Volendam. praktisch, nuchter en bereid om andere mensen te helpen." Maar of dat genoeg is, zal de stemming moeten uitwijzen.

Debat

Aan haar inzet zal het vandaag niet liggen, want de staatssecretaris reisde vandaag van hot naar her. Van een tulpenkwekerij naar een visafslag en vervolgens door naar de vernieuwde winkelstraat in Den Helder, steeds met een groep CDA-leden en -prominenten in haar kielzog.

Een van hen is CDA-fractievoorzitter Harmen Krul. "Ik wacht eerst het debat af voor ik een beslissing maak". laat hij weten aan NH nieuws. Wie het debat tussen de andere kandidaten , Hugo de jonge en Pieter Omtzigt, niet hoeft af te wachten is oud-Gedeputeerde en Volendammer Jaap Bont. "Ja, ik ga op Mona stemmen. ik vind dat ze gewoon begrijpelijk Nederlands praat".

Tulp

Zelfs ondernemer Frans Langelaan beantwoordt de vraag of hij op de Volendamse politica gaat stemmen met een volmondig 'ja'. "Als wij een nieuwe tulp gaan uitzoeken, gaan we die afvinken op kleur, resistentie en bloeikwalitieit en aan het eind van het liedje ga je je afvragen wat het meest gaat opleveren." Het blijkt een metafoor voor de CDA-lijsttrekkersverkiezing.

Als Keijzer wint overweegt Langelaan zelfs een tulp naar haar te vernoemen. De CDA-leden hebben tot en met donderdag om hun stem uit te brengen. Snel daarna zullen we weten of de Noord-Hollandse Keijzer tot lijsttrekker kan worden gekroond.