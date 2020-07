Zaanstreek-Waterland Sluiswachters vinden hagelnieuwe Wilhelminasluis in Zaanstad onveilig

ZAANDAM - De spiksplinternieuwe Wilheminasluis is niet veilig. De camera's waarmee de situatie in en rond de sluis in de gaten wordt gehouden overlappen gedeeltelijk, waardoor sluiswachters het overzicht snel kwijtraken. Omdat dat risico's oplevert, blijft de sluis voorlopig gesloten voor recreatievaart. Wethouders Slegers: "Veiligheid staat voorop."

Behalve het gebrekkige overzicht, wordt de sluis geregeld getroffen door storingen, vertelt brug- en sluiswachter Remaico Zuidema. "Als je heel vaak storingen krijgt, dan leer je jezelf wel aan van 'oké, ik druk de storing wel weg'. We weten wat het probleem is, dus we gaan door. Daarmee neem je de hele attentiewaarde van een storing weg natuurlijk. En als er dan een keer wel iets aan de hand is, dan ben je daar ook wat minder scherp op." Camera's hoger plaatsen Toen bleek dat de beelden niet duidelijk genoeg waren, hebben Remco en zijn collega's direct aan de bel getrokken. Een oplossing zou zijn om de camera's hoger te plaatsen en meer camera's in te zetten, maar het realiseren van die aanpassingen is wethouder Slegers niet zo eenvoudig als het lijkt. De beslissing om de sluis voorlopig dicht te houden voor recreatievaart was volgens Slegers een moeilijke, want hij wist dat de gemeente daarmee veel mensen zou teleurstellen.

Quote "We hebben hier met een complexe situatie te maken waarin ook gewerkt wordt, en ook die mensen moeten we beschermen" wethouder mobiliteit, Gerard slegers

Aanvankelijk riep de sluiting van de sluis veel woede op onder beroepsschippers. Voor een deel van hen betekende de sluiting van de sluis dat ze een omweg van 16 uur moesten nemen, wat kwaad bloed zette. Tien van hen hebben een schadeclaim ingediend bij de provincie. De provincie heeft de claims in behandeling, al kan het nog wel even duren voor hier een uitspraak over komt. Inmiddels wordt er proefgedraaid met de sluis, en kan de beroepsvaart er op gezette tijden doorheen. Gevaar op de brug Niet alleen onder, maar ook op de brug doen zich onveilige situaties door. Dit najaar zullen Gerard Slegers en de politie een prikactie starten om mensen erop te attenderen te stoppen voor het rode knipperlicht. Nu negeren veel mensen dat signaal, terwijl de gevaarlijke situaties de brug- en sluiswachters niet in de koude kleren gaan zitten. Beatrixbrug Wanneer de Wilhelminasluis weer opengaat, is nog niet bekend. De naastgelegen Beatrixbrug, die tot op heden gesloten is voor personenvervoer, zal naar verwachting binnen anderhalve week weer door al het verkeer in gebruik kunnen worden genomen.