Glimlach terug bij Noord-Hollandse atleten

CASTRICUM - Atleten Michel Butter en Britt Ummels staan weer in wedstrijdverband op de atletiekbaan. Op Sportpark de Duinloper in Castricum werd een test event georganiseerd om de vorm en conditie van de atleten te peilen.

Britt Ummels, Nederlands kampioen op de 1500 en 3000 meter, was verheugd om weer in wedstrijdvorm te lopen. Afgelopen woensdag mocht ze dan weer eindelijk aan de bak. "Het waren hele vreemde maanden en als atleet wil je natuurlijk zo veel mogelijk wedstrijden lopen. Het is hartstikke mooi dat dit nu weer eindelijk kan hier in Castricum", aldus Ummels.

Ook Michel Butter was van de partij. De Castricumse langeafstandloper liep de 3000 meter en had na afloop een grote glimlach op zijn gezicht. "Dit zijn de dingen waar je het als atleet voor doet. De adrenaline weer voelen en aangemoedigd worden door het publiek langs de kant", vertelt Butter.