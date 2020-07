Amsterdamse Tom Overtoom op proef bij Fortuna Sittard

VENLO - Middenvelder Tom Overtoom uit Amsterdam is op proef bij Fortuna Sittard. De 29-jarige middenvelder krijgt een kans om een contract bij de eredivisionist uit Limburg te verdienen.

Fortuna Sittard is op zoek naar een middenvelder, na het vertrek van Mark Diemers (Feyenoord) en Amadou Ciss (Amiens). Overtoom speelde eerder voor Ajax, Haarlem, Sparta, Veendam, Volendam, Excelsior, Emmen, Almere City en NEC.

Bij NEC stond de Amsterdammer voor het laatst onder contract en speelde hij de afgelopen twee seizoen. In zijn eerste seizoen was Overtoom daar een vaste waarder. Afgelopen seizoen speelde hij minder en werd zijn contract in overleg ontbonden.