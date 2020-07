Larens meisje (11) 's ochtends vroeg beroofd van telefoon: meisje (15) en vrouw gepakt

LAREN - Een elfjarig meisje uit Laren is gisterochtend vroeg op straat van haar mobiele telefoon beroofd. Een vijftienjarig meisje is daarvoor aangehouden, samen met een 28-jarige vrouw.

Het meisje was 's ochtends rond 6.00 uur op de Vredelaan met de hond aan het wandelen toen de vrouw en het meisje op haar afstapten. Ze vroegen of ze even mochten bellen. Toen het meisje zei dat dat niet mocht, gristen de twee haar telefoon uit haar handen en sloegen ze op de vlucht.

Het geschrokken meisje belde thuis meteen met de politie. Agenten gingen meteen naar de daders op zoek. Ze leken eerst spoorloos, maar konden even later toch worden aangehouden. Ze zijn intussen weer op vrije voeten.

Het onderzoek naar de zaak loopt nog.