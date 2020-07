Man gefilmd die ervandoor gaat met hoofd van Hazes

AMSTERDAM - Het hoofd van het beeld van Andre Hazes op de Dam is gestolen. AT5 kreeg een filmpje waarop te zien is dat een jongeman het hoofd pakt en ermee vandoor gaat. Ook amputeerde hij en passant nog een arm van de volkszanger. Dit is rond 10 uur vanmorgen gebeurd.

Man gaat er vandoor met hoofd Hazes - NH Nieuws

Het hoofd van Hazes stond al er wat wiebelig bij nadat vandalen het er vannacht vannacht af hebben getrokken. Dat zorgt voor veel ontzetting bij voorbijgangers. "Hazes is een held voor veel mensen. Het is gewoon zonde om iets te onthoofden. Dat zou je toch ook niet met een levend persoon doen?", vraagt een van de passanten zich vanmorgen hardop af voor de camera van AT5. Het beeld is vannacht vernield. De hoed en het hoofd lagen eraf. Passanten hebben het nog terug gezet, maar het beeld was behoorlijk beschadigd. Ondanks dat het hard waaide gisteren kan dat de oorzaak niet zijn, meent een Amsterdammer. "Het is echt vernielzucht geweest. Dat kan niet door de wind, dan moet het echt stormen."

Quote "Iemand die dit doet is heel erg. Ik heb er geen woorden voor" reactie op onthoofding beeld andre hazes

Het feit dat mensen zomaar dit soort dingen vernielen maakt de voorbijgangers treurig. "Iemand die dit doet is heel erg. Ik heb er geen woorden voor. Andre Hazes, dé man van Amsterdam! Zijn kop is eraf, heel jammer."

Streetart Frankey maakte het beeld in opdracht van ondernemersvereniging Dam en plaatste het beeld vorige week dinsdag op het plein voor het paleis, op de dag dat de zanger 69 jaar zou zijn geworden. Frankey wilde op die manier meteen de betonblokken op de Dam opvrolijken, vertelde hij. "Omdat het eigenlijk net Legoblokken zijn, leek het me mooi iets met Lego te doen, en de toch wat lelijke blokken een wat meer positieve vibe te geven." Streetart Frankey vindt het behoorlijk slecht nieuws dat Lego-Hazes deels aan gruzelementen ligt, zegt hij in een reactie. Maar hij zal geen actie ondernemen. "Ik haal mijn streetart eigenlijk nooit weg. Ik hoop dat de dader het uit zichzelf zal repareren. Of dat ijdele hoop is? Misschien, maar je moet hoop houden." De ondernemersvereniging laat weten het beeld binnenkort helemaal te zullen verwijderen.