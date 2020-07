Miljonair Siem Kat kan voorlopig naar Philisteinse Molen fluiten

De gemeenteraad was er niet gerust op dat de molen bij Kat in 'vertrouwde handen' zou zijn. De motie roept het college op om de twee molens van de gemeente, Kijkduin in Schoorl en de Philisteinse Molen in Bergen, voorlopig van de lijst met af te stoten vastgoed af te halen.

Wethouder Van den Beld, verantwoordelijk voor monumenten en erfgoed, gaat de opdracht van de gemeenteraad uitvoeren. "Er is nu nog geen besluit genomen dat de twee molens van de gemeente Bergen gemeentelijk vastgoed blijven. Het college is het met de gemeenteraad eens dat we nu nog niet genoeg informatie hebben om keuzes te maken hoe we de molens voor de toekomst kunnen bewaren, en welke functies ze volgens ons moeten vervullen. Als we dat duidelijk hebben en weten welke kostenplaatjes daaraan hangen, kunnen we bepalen wat de beste oplossing is: in eigendom houden van de gemeente, onderbrengen bij een beheersstichting of misschien zelfs afstoten aan een particuliere eigenaar", vertelt hij aan mediapartner Duinstreek Centraal.

Openhouden voor publiek

Frank Bilsen uit Bergen aan Zee is sinds een aantal jaar molenaar van de Philisteinse Molen, samen met Alkmaarder Henk Schoonheim. Aan mediapartner Duinstreek Centraal vertelt hij dat de molen sinds 1973 eigendom is van de gemeente Bergen en hoopt dat dit zo blijft.

"Er is nu een goede samenwerking opgebouwd met de gemeente. Als dat niet langer kan, hopen Henk en ik dat het anders terecht komt bij een nieuwe stichting, die zich ontfermt over het behoud van de molen. Als de molen eigendom wordt van een particulier, weet je nooit wat deze ermee wil, en wat er na diens dood mee gebeurt. Wij vinden de openstelling voor het publiek heel belangrijk. Bij een particuliere eigenaar heb je op dat punt de minste zekerheid."