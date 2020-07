Muiden doet Swim to Fight Cancer in het klein: zelfs de burgemeester sprong het water in

MUIDEN - Het echte Swim to Fight Cancer ging dit jaar door het coronavirus niet door, maar in Muiden plonsten ze zaterdag toch het water in. Een clubje van zes zwemmers, waaronder burgemeester Han ter Heegde, probeerden zo toch geld op te halen voor het goede doel.

"De mensen die kanker hebben, moeten elke dag vechten en nou ja, dat wij dan een keer vechten hier in het water is dan ook niet zo gek", vertelt de burgemeester van Gooise Meren. Dus sprong hij opnieuw het koude water tegenover het Muiderslot in.

Burgemeester Han ter Heegde is één van de twintig burgemeesters die, symbolisch voor de hele gemeenschap, een rondje zwom voor het goede doel. Hiermee willen ze mensen die kanker hebben of er mee te maken hebben een hart onder de riem steken. "Dit jaar gaan we niet massaal het water in, maar in gedachten wel", aldus Barbara van der Vlugt-Witvoet, voorzitter Swim to Fight Cancer Gooise Meren.

De organisatie zet alles op alles om het evenement volgend jaar weer te laten doorgaan. En de burgemeester heeft nog wel een tip. "Ik train een paar keer per week in de sportschool, dan is het daarnaast zaak dat je nog een paar keer traint om twee kilometer te zwemen. Een beetje opbouwend; van 1200 meter naar 1600 naar 1600 en dan 2000. En voor iedereen die aarzelt, het is goed te doen."