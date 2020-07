Texelse strandhuisjes verzakt door hoogwater en harde wind

Behalve van hoogwater is de schade ook het gevolg van het wisselvallige weer van de afgelopen dagen.

Personeel van Strandpaviljoen Paal 9 heeft uitzicht op de beschadigde huisjes. "Vooral bij de huisjes die links van ons paviljoen staan is de schade behoorlijk door het hoge water. Een collega van mij is vannacht nog gaan kijken om te checken of het wel goed ging. We moeten dat wel in de gaten houden. Gelukkig zitten de bezoekers van ons terras wel met droge voeten, wij zitten een stukje hoger op het duin", vertelt een medewerkster.

Smal stuk strand

Ook leden van de KNRM hebben de schade aan de strandhuisjes gezien. "Maar alleen bij Paal 9 en dat is niet zo raar, want dat is net een smal stukje strand. Verder zien we dat mensen wel wat voorzichtiger zijn met deze harde wind."

Bij het Maritiem- en Juttersmuseum Flora op Texel hebben ze ook gehoord over de schade aan de strandhuisjes. "Ik hoorde dat ze hebben gewaarschuwd dat sommige huisjes in het water zouden staan", vertelt Judith van der Zee.