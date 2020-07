Vandaal slaat spiegels van auto's in IJmuidense buurt: "Ik zet mijn auto niet meer langs de straat"

IJMUIDEN - De buurt rondom de Adrianastraat en de Neptunesstraat in IJmuiden is de afgelopen dagen behoorlijk opgeschrikt. Een nog onbekende vandaal heeft het voorzien op geparkeerde auto's die daarbij de nodige schade opliepen. "Ik zet mijn auto uit vrees voor nog meer schade maar in de bewaakte parkeergarage."

In totaal zijn tussen de twintig en dertig auto's vernield. Bij een aantal zijn de spiegels eraf getrapt en bij andere auto's zijn diepe krassen met sleutels getrokken. Zo ook bij Ron Brouwer (58), die twee weken terug op zaterdagmorgen ontdekte dat zijn auto - die nagenoeg nieuw is - een diepe kras had. "Ik begon direct te vloeken. Het respect lijkt weg te trekken bij de mensen in IJmuiden."

"Ik wilde naar mijn werk gaan en dacht dat meen je niet", zegt Caitlin Mes, die zondagochtend ineens de schade aan haar auto zag. Ze had haar auto geparkeerd aan de Adrianastraat en zag dat haar spiegel eraf hing. "Onze auto is er helaas uitgepikt. Ik denk dat iemand onze spiegel er bewust afgetrapt heeft, want we hebben een dashcam."

Om de hoek in de Neptunesstraat is ook een auto toegetakeld door de vandalen. "Ik vind het echt achterlijk", stelt Caitlin, die een aantal maanden geleden zag dat werd geprobeerd om scooters te stelen.

"Vandalisme in IJmuiden wordt een steeds groter probleem", constateert Ron, die al zijn hele leven in IJmuiden woont. "Als ik na een weekend op Facebook kijk of de krant lees, zie je altijd wel dat er ergens verderop een voordeur eruit getrapt is, plantenbakken vernield zijn of auto's toegetakeld zijn. Wat zijn we nou met z’n allen aan het doen?"

Bel 112

De politie laat weten dat er op dit moment geen onderzoek is, omdat er (nog) geen aangiftes zijn gedaan. Wel wijst een woordvoerder erop om mensen 112 te laten bellen op het moment dat zij vandalisme zien. "Dan gaan we er meteen achteraan en kunnen we gelijk onderzoek doen", aldus de woordvoerder.

Tijd om aangifte te doen heeft Caitlin nog niet gehad en een beroep op de verzekering gaat ze waarschijnlijk ook niet doen. "Dan gaat het ten koste van onze schadevrije jaren en kost het ons nog meer dan wanneer we alleen een nieuwe spiegel kopen."

Het lastige voor Caitlin is dat ze niet weet wie het gedaan heeft. Daardoor blijft het gissen naar de exacte oorzaak en bestaat de vrees dat het nog keer kan gebeuren. "We zouden alleen met buurtpreventie dit kunnen voorkomen, maar ik ga echt niet de hele nacht wakker blijven. Het is te hopen dat het hierbij blijft."