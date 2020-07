Haarlemse buurt leeft in angst na tweede explosie: het werk van jeugdbendes?

HAARLEM - De explosie van vanmorgen bij een woning aan de Vrijheidsweg verbaast sommige buurtbewoners niet: ze raken zelfs bijna gewend aan de incidenten die gericht lijken te zijn aan een specifiek adres. "Het is bijna elke week wel raak", vertelt een buurtbewoner die liever anoniem blijft. "Maar vandaag was het om 8.00 uur 's ochtends en je zal dan maar net met je kind op straat zijn. Nu komt wel onze veiligheid in het geding."

De buurt was flink geschrokken na de eerste explosie, waarna burgemeester Jos Wienen in gesprek is gegaan met buurtbewoners. Hij noemde de explosie een aanslag en heeft toen maatregelen aangekondigd. Dat kan de buurtbewoner bevestigen. "De politie rijdt hier nu regelmatig door de buurt. Ook hangen er camera's, maar het is wel lastig om zo'n jong gastje te pakken als hij een capuchon op heeft."

Dat de angst er goed in bij de buurtbewoners, bevestigt ook een woordvoerder van de wijkraad Parkwijk/Zuiderpolder aan NH Nieuws. "Er zijn veel mensen betrokken bij dit verhaal, politie, slachtofferhulp, een sociaal wijkteam en de wijkraad uiteraard ook. " Hij wil er niet te veel over kwijt maar laat doorschemeren dat het iets is, dat de buurt zeker bezighoudt. "De mensen zijn angstig over wat daar gebeurt, zeker! Deze jongens zijn nergens bang voor, daar moet je het niet mee aan de stok krijgen."

Maatregelen

De politie laat in een reactie aan NH Nieuws weten dat sinds de eerste explosie, veel wordt gesurveilleerd in de straat. Ook is er een toezichtcamera opgehangen. Burgemeester Jos Wienen neemt de zaak hoog op en overlegt met het Openbaar Ministerie over eventuele verdere maatregelen.

Ook doen agenten onderzoek naar het incident van vandaag en laren zij weten dat uit gesprekken met buurtbewoners is gebleken dat vermoedelijk één dader verantwoordelijk is geweest voor de explosie vanmorgen. Ooggetuigen worden opgeroepen zich bij de politie te melden.