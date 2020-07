Hilversumse snackbareigenaresse verjaagde overvaller: "Ik dreigde frituurvet over hem heen te gooien"

De Hilversumse snackbar werd gisteravond rond 21.30 uur overvallen . Op het moment dat de overvaller haar zaak binnen stormde, stond Qiaoqiao net even achterin de zaak. "Mijn kinderen stonden wel voor en zagen de overvaller binnenkomen. Het was een man met een bivakmuts en hij had een pistool in zijn hand. Hij begon te schreeuwen en wilde geld hebben", vertelt ze de ochtend na de overval aan NH Nieuws.

"Als ik wist dat hij een pistool had, was ik misschien niet gaan dreigen. Maar het is gelukkig goed afgelopen"

Qiaoqiao hoorde het geschreeuw, wist niet meteen wat er aan de hand was, maar rende meteen naar voren. "Ik pakte de pan met heet frituurvet en zei dat ik het over hem heen zou gooien. Hij is toen weggerend en heeft geen geld mee kunnen nemen. Ik hoorde pas achteraf van mijn dochter dat hij een pistool in zijn handen had, want dat had ik zelf niet gezien. Als ik het wel wist, was ik misschien niet gaan dreigen en hem weg gaan jagen. Maar ik heb het toch gedaan en het is gelukkig goed afgelopen."

Tweede overval

De schrik zit er vandaag na de overval nog goed in. "Niet per se bij mij, maar wel bij mijn kinderen. Ze zijn erg geschrokken", vertelt Qiaoqiao. "Een half jaar geleden was er ook al een overval. Dat was ook al erg schrikken, toen waren mijn kinderen er ook bij. Ik vraag me echt af waarom ze ons steeds moeten hebben. Ik hoop echt dat het nu de laatste keer was."

De overvaller kon gisteravond na de overval al snel worden aangehouden. Hij zit nog altijd vast. "Daar ben ik heel blij om", zegt Qiaoqiao. "Ik hoop vooral dat hij voorlopig vast blijft zitten en niet snel weer vrij komt."