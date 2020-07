Leerlingschilders Burak (25) en Rodney (25) grijpen tweede kans: "Lang thuis gezeten met uitkering"

ZWAAG - Ze hadden alles behalve een zorgeloze jeugd. Leerlingschilders Rodney Huisman (25) en Burak Dagdelen (25) pakken hun toekomst met beiden handen aan. In een leer-werktraject zetten ze de ruim 160 huurhuizen van Intermaris aan de Kosterstuin in Zwaag weer strak in de verf.

"Het voelt echt als een kans. Ik zat eerst in de bouw, dat was niet mijn ding. Nu heb ik het hier naar mijn zin", legt Rodney Huisman uit. Na een onafgeronde opleiding en verschillende baantjes, kreeg Rodney per slot van rekening ook nog een burn-out te verduren.

Eén dag per week gaan Burak en Rodney naar hun opleiding, de andere vier dagen werken ze onder toeziend oog van Donny Treebusch, leermeester bij van Helder Vastgoed en Schilderwerken. Treebusch: “Jongens als Rodney en Burak hebben in hun jonge leven al veel meegemaakt, soms verkeerde keuzes gemaakt en vaak pech gehad. Via deze weg komen ze van de bank af en kunnen zij een nieuwe start maken.”

Examen doen

Met regelmaat stelt woningcorporatie Intermaris, klussen beschikbaar als leerlingproject. Vorige week namen de mannen de huurhuizen op de Italiaanse Zeedijk in het centrum van Hoorn onderhanden, voorlopig zijn ze nog in Zwaag bezig en werken ze toe naar hun examen in september. Rodney: "We lopen heel erg voor. We zijn nu met MBO-opleiding niveau 2 bezig".

En ook Burak ziet de toekomst zonnig in: "Dit is het goede pad voor mij, voor later voor mijn gezin, een koophuis. Het komt wel goed."