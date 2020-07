Eindmusical Hilversumse scholen wordt eindfilm: "Het is alsof je een actrice bent”

HILVERSUM Door de coronacrisis dreigde voor veel leerlingen van groep 8 een einde in mineur: geen schoolkamp en ook geen traditionele eindmusical. Voor dat laatste bedachten ze in Hilversum een oplossing. De musival werd een heuse film. Dat maakt het eigenlijk wel 'bijzonder' en ook 'spannender'.

De 'oohs en aahs' klinken door de zaal van poppodium Vorstin als groep 8 van de Elckerlycschool binnenkomt. Het enthousiasme, dat ze in deze bijzondere omgeving hun musical Jungle Beat mogen uitvoeren, spat er bij de kinderen vanaf. "Superleuk en gaaf, maar ook wel spannend", zeggen ze. De zenuwen gieren door de kelen en handen trillen. Midden in de crisis had het er nog slecht uit gezien en was alleen al het oefenen voor het sluitstuk van de basisschool onmogelijk. "Ik was bang dat het niet door zou gaan", zegt Fay-Rose Stomphorst. Toen in mei de scholen weer langzaam open gingen, veranderde dat. Alleen optreden voor een volle zaal met ouders is nog steeds onmogelijk. We mochten bij de laatste repetitie zijn van de Elckerlycschool en daar werden zoals het hoort de puntjes op de i gezet. (tekst gaat verder onder de video)

"Het is heel erg mooi met die achtergrond en dit kan je niet zomaar in een gymzaal neerzetten"

Het Hilversums evenementenbedrijf Events in Business bedacht daarom een list. "We zijn gaan puzzelen en nadenken. We dachten als we de musicals op een professionele manier gaan opnemen met meerdere camera's dan kunnen familie, vrienden en bekenden toch de musicals zien."

Twaalf scholen in Hilversum doen er aan mee en dat levert uiteindelijk dertien musicals op. Voor de leerlingen van de Elckerlycschool betekent dat dat ze nu in plaats van helemaal géén eindmusical zelfs een eindfilm hebben. Dat maakt het toch nét nog wat specialer. "Het is heel erg mooi met die achtergrond en dit kan je niet zomaar in een gymzaal neerzetten", zegt Rosalie de Waij. "Het is alsof je een beetje een actrice bent", vertelt Fay-Rose.

Op televisie

Het blijft niet bij een film die alleen voor intimi te zien is, want het resultaat van vijf van de Hilversumse eindmusicals kan iedereen gaan bekijken op televisie. Vanavond om 17.35 uur is eerst de korte documentaire 'Coronaproof On Stage' te zien en van woensdag tot en met zaterdag worden de musicals vanaf 15.30 uur uitgezonden op NH Nieuws en NH Gooi.