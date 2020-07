Hilversumse speeltuin week na heropening alweer dicht door corona: "Vrijwilligers liepen te groot risico"

HILVERSUM - Het feest was zo groot toen de Hilversumse speeltuin De Zoutkeet na een lange sluiting door het coronavirus woensdag eindelijk weer open kon. Het plezier mocht slechts een paar dagen duren, want de speeltuin is opnieuw dicht. De reden: de coronamaatregelen konden niet altijd worden gehandhaafd.

De keuze om de speeltuin weer op slot te doen is een vervelende, maar het kan echt niet anders. Dat vertelt bestuurslid Marg Tax van Wijkcentrum De Zoutkeet. Ze laat weten dat ze de vrijwilligers van de speeltuin wil beschermen. "De afgelopen dagen bleek dat er niet altijd anderhalve meter afstand gehouden kon worden. Onze vrijwilligers lopen daardoor een te groot risico; de meesten zijn meer de 70 jaar oud. Dat zijn allemaal mensen die tot de risicogroep behoren. Als het voor hen zelf al niet geldt, geldt het wel voor hun partners. Het risico willen we gewoon niet nemen."

De Zoutkeet ging woensdag als een van de laatste speeltuinen van de regio weer open. Het was juist vanwege de coronamaatregelen en de risico's voor de vrijwilligers langer dicht gebleven dan de rest. "In ons enthousiasme zijn we iets te hard van stapel gelopen en werd het te druk", vertelt Tax.

Vrijwilligers nodig

De speeltuin heeft nog twee vrijwilligers die wel aan de slag zouden kunnen, maar dat is veel te weinig om elke dag open te kunnen. "We hebben meer mensen nodig. Dat hadden we al, maar nu is de nood nog veel hoger. We hopen echt dat er mensen zich melden. Hoe eerder, hoe beter. Dat de speeltuin nu weer dicht is, is echt heel sneu voor alle kinderen uit de buurt. We zouden het graag snel anders zien."