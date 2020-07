Maak jij de mooiste zomerfoto van Noord-Holland?

Een mooi tafereel op het strand, de natuur in volle bloei, dieren die verkoeling zoeken in de schaduw, alles is mogelijk. De enige regel: de foto moet gemaakt zijn in onze provincie.

Maak jij het mooiste zomerkiekje van Noord-Holland?

Wie een mooie zomerfoto heeft gemaakt, kan die delen op z'n Instagramfeed. Om mee te doen aan de wedstrijd volg je @nhnieuws, tag je ons in de foto en gebruik je de hashtag #wijzijnnhnieuws in de beschrijving van de foto. Mailen of foto's toesturen heeft geen zin, deze inzendingen worden niet bekeken.

De jury is geïnteresseerd in álle zomerse kiekjes, dus begin maar vast met het schieten van mooie plaatjes. Over een maand maken we de finalisten bekend. In onze stories op Instagram mogen jullie zelf stemmen op de mooiste zomerfoto's. De prijs is nog even een verrassing.

NH Nieuws volgen op Instagram? Klik dan hier!