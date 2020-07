Nieuwe website geeft startsein voor staycation-campagne in regio Alkmaar: "Avontuurlijk kan ook dicht bij huis"

ALKMAAR - Veel mensen kiezen dit jaar liever voor een thuisvakantie, oftewel een 'staycation', wegens de nog steeds geldende coronamaatregelen binnen en buiten de landsgrenzen. Met de campagne 'Op Ontdekkingstocht in Regio Alkmaar' hoopt het samenwerkingsverband Regio Alkmaar meer toeristen naar de regio te trekken. "We willen inwoners en bezoekers in de regio Alkmaar laten zien hoe mooi en avontuurlijk het dicht bij huis kan zijn en dat er nog veel te ontdekken valt."

De campagne is samen met ondernemers uit de toeristische sector in het leven geroepen. "Als meer mensen kiezen om hun vakantie dicht bij huis in te vullen, leidt dat tot een welkome economische impuls", stelt het samenwerkingsverband, bestaande uit de toeristische sector, Alkmaar Marketing en Destinatiemarketingorganisatie Holland boven Amsterdam.

Toerist in eigen land

Met de campagne wordt aangehaakt op de landelijk campagne 'Hier moet je zijn', een gezamenlijk initiatief vanuit de toerismesector, met het doel Nederland weer te laten durven consumeren. "Kern van de boodschap is dat nú de gelegenheid is om ons eigen land te herontdekken; híer is het ook prachtig", aldus het samenwerkingsverband.

Volgens toerismedeskundige Stephen Hodes hoeven we echter niet te verwachten dat er daadwerkelijk iets zal veranderen aan de manier waarop we vakantie vieren. "Je ziet nu dat mensen vooral op vakantie gaan in eigen land. Of in ieder geval in Europa blijven. De lange afstandsreizen zullen het de komende tijd nog wel moeilijk gaan krijgen, maar alles komt snel weer in het oude patroon terug", vertelde Hodes eerder aan NH Nieuws.

Reizen is volgens de toerismedeskundige inmiddels onderdeel geworden van ons dagelijks bestaan. "Ook de gevolgen voor het toekomstig vliegverkeer zullen volgens Hodes minimaal zijn. "Hiervoor geldt, net als voor de bus, trein en auto: het is onderdeel van ons bestaan. Dat geven we niet zomaar op."

200 'veilige' uitjes

In de eerste week van juli wordt de nieuwe website Ontdek Regio Alkmaar gelanceerd. De site biedt een overzicht van meer dan 200 (anderhalvemeterafstands)uitjes, wandel- fiets- en vaarroutes en arrangementen voor toeristen en inwoners uit de regio.