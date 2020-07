Zaanstreek-Waterland krijgt tweede coronatest ‘drive-in’

ZAANDAM - Burgemeester Jan Hamming opent vanmiddag een tweede coronasteststraat in Zaanstad. Volgens de GGD leidde de testlocatie in Purmerend tot praktische problemen, omdat de reistijd vanuit de Zaanstreek te lang zou zijn. De locatie van de nieuwe coronatest 'drive-in' is aan de Ronde Tocht 11 in Zaandam.

"Met de opening van een tweede testfaciliteit in de Zaanstreek ondervangt de GGD de praktische problemen", vertelt Annette Beerepoot, projectleider ‘coronatest drive in’. "Bovendien ontstaat er hierdoor een ruimer aanbod aan mogelijkheden voor een testafspraak. In Purmerend kan de inwoner uit de regio in de ochtend terecht, in Zaandam in de middag."

Geen nieuwe coronadoden

De afgelopen maand hebben zich 4.195 mensen laten testen op corona in Purmerend. Dit leidde tot flinke files. Uiteindelijk zijn er in totaal 41 personen positief getest.

Opgeteld zijn er 102 bewoners van de regio tot nu toe overleden aan de gevolgen van corona. De afgelopen twee weken is daar niemand meer bijgekomen.