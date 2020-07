ONK Zeilen in Medemblik gaat door

De watersporters hoeven niet langer 1.5 meter afstand van elkaar te houden op het water en ook voor het aantal bezoekers geldt niet langer een maximum. Of er net zoveel sporters kunnen deelnemen als vorig jaar is nog niet zeker. De organisatie is hierover nog in druk overleg met de gemeente. Naar verwachting kunnen zij in de loop van volgende week meer vertellen de hoeveelheid klassen die kunnen deelnemen aan het kampioenschap.

"Wij zijn ontzettend blij dat we weer kunnen wedstrijdzeilen. Daar hebben we hard voor geknokt in onze gesprekken met de overheid en andere instanties, vertelt directeur Watersportverbond Arno van Gerven. "Dat het ONK door kan gaan is een mooie vrucht van die inspanning. Wij kijken er enorm naar uit de sport weer in volle glorie te kunnen ervaren en aanschouwen in Medemblik in september."