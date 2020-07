Britse jihadiste die dreigde met aanslag op Hilversumse kerk veroordeeld tot levenslang

HILVERSUM - De Britse jihadiste die vorig jaar zomer dreigde met een bomaanslag op de Hilversumse Vituskerk is in Engeland veroordeeld tot levenslang. Dat meldt de BBC. De vrouw was één van de drie leden de jihadgroep die een haatposter verspreidde waarop een aanslag op de Hilversumse kerk te zien was. Pastoor Jules Dresmé van de kerk reageert opgelucht, maar zegt wel 'nooit echt bang te zijn geweest'.

De haatposter zorgde afgelopen augustus even voor ophef. De schrik zat er even goed in toen er twee weken later ook nog een verdachte koffer werd gevonden op het parkeerterrein voor de kerk. Dat bleek achteraf 'puur toeval' en had niets met elkaar te maken. Wel heeft de politie de kerk langere tijd in de gaten gehouden.

Op de poster was een gefotoshopte foto te zien van een bomaanslag in de Vituskerk en een terrorist. "We zijn gekomen om jullie af te slachten en de ongelovigen uit te roeien", stond er opgeschreven met letters die dropen van het bloed.